هزة داخل بطولة السوبر ليغ مع إعلان 12 نادياً إقامة بطولة مستقلة

أبلغ 12 ناديا أوروبيا، قرروا إقامة بطولة دوري "سوبر ليغ" لأجل تعزيز الإيرادات التي تأثرت بشكل هائل بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا، رئيسي الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي للعبة يويفا أنهم يتخذون بالفعل إجراءات قانونية لمنعهما من اتخاذ إجراءات تهدف إلى وقف تنظيم البطولة، وفقًا لرسالة حصلت عليها أسوشيتد برس اليوم الاثنين.

فُجِّرت المفاجأة ليل الأحد الاثنين بعدما أعلن 12 نادياً كبيراً إطلاق الدوري السوبر الأوروبي في خطوة تهدف بشكل أساسي تعزيز الإيرادات.

وبعثت أندية إنجليزية وإسبانية وإيطالية هذه الرسالة إلى رئيس الفيفا، جياني إنفانتينو، ونظيره الأوروبي، ألكسندر تشيفرين، قائلين إن دوري سوبر ليغ حصل بالفعل على منحة قدرها 4 مليارات يورو 5.5 مليار دولار من مؤسسة مالية.

ووجه اليويفا تحذيرات على أندية الـسوبر لييغ، وبينها برشلونة ويوفنتوس ومانشستر يونايتد، بعد تسريبات الأحد عن خطط لاتخاذ إجراءات قانونية ضد الأندية المتمردة، وقال إنهم سيُمنعون من المشاركة في المسابقات المحلية الحالية كالدوري الإسباني والإنجليزي.



فيما كتبت أندية سوبر ليغ إلى إنفانتينو وتشيفرين "بيانكما الرسمي يجبرنا على اتخاذ خطوات وقائية لتأمين أنفسنا ضد مثل هذا الرد العكسي، والذي لن يعرض فقط الالتزام بالتمويل بموجب المنحة للخطر، بل سيكون هذا الأمر غير قانوني. لهذا السبب، قدمت شركة سوبر ليغ طلبا أمام المحاكم ذات الصلة من أجل ضمان انطلاق البطولة بشكل سلس وفقا للقوانين المعمول بها."

ولم تعلن الشركة عن هذه المحاكم.

وقالت "من واجبنا، بصفتنا أعضاء مجلس الإدارة، ضمان اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لحماية مصالح المسابقة نظرًا للضرر الذي لا يمكن إصلاحه الذي قد نتعرض له لأي سبب من الأسباب، هذه فرصة لتنظيم المسابقة فورا، وتوزيع عائدات المنحة."

ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتقد فيه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أنه اتفق على توسيع دوري أبطال أوروبا اعتبارًا من عام 2024.

والأندية المؤسسة لبطولة سوبر ليغ هي: ميلان وأرسنال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وبرشلونة وانتر ميلان ويوفنتوس وليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وريال مدريد وتوتنهام.

وستتم دعوة ثلاثة أندية أخرى للانضمام قبل الموسم الافتتاحي المفترض.