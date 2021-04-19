14 ميدالية لتركيا في بطولة العالم للسباحة البارالمبية المقامة في إيطاليا

فاز المنتخب التركي للسباحة البارالمبية بـ 14 ميدالية في بطولة العالم للسباحة البارالمبية التي تنظمها إيطاليا في مدينة أوديني.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد التركي للسباحة البارالمبية، أن التظاهرة الرياضية المقامة في أوديني الإيطالية، اختتمت الأحد.

وفي فئة السيدات سباق 50 متر سباحة حرة، حلّت التركية سويلاي أوزتورك، في المركز الثاني بعد منافستها الإيطالية، غيوليا ترزي، لتنال بذلك ميدالية فضية، فيما حصدت مواطنتها سمية بوياجي البرونزية بعد أن حلّت في المركز الثالث من السباق.

وبتقييم نتائج السباحتين التركيتين ضمن فئة الشباب، حصدت "أوزتورك" ميدالية ذهبية، فيما نالت "بوياجي" فضية.

أما في السباحة الحرة 50 متر فئة الرجال، نال التركي كورال بركين، ميدالية فضية.

ونظرا لكونه الرياضي الوحيد في فئة "سباحة الفراشة"، نال السبّاح التركي ميدالية ذهبية ضمن هذه الفئة.

وكان المنتخب التركي للسباحة البارالمبية، قد حصد، السبت، 8 ميداليات في اليوم الأول من السباق، وأضاف إليها، الأحد، 6 ميداليات أخرى، رافعاً بذلك رصيده من الميداليات إلى 14، منها 5 ذهبية، و7 فضية، و2 برونزية.

تجدر الإشارة إلى أن الألعاب البارالمبية هي ثاني أكبر حدث دولي متعدد الرياضات، يشارك فيه رياضيون بدرجات إعاقة متفاوتة، منها ضعف القوى العضلية، ومنها أيضا اختلال في الحركة نتيجة عجز في الأطراف مثل البتر وكذلك قصر القامة والتوتر العضلي والرنح وضعف البصر وإعاقة النمو.