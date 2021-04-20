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التركي يارديمجي يفوز بعضوية مجلس إدارة "يويفا" مجدداً

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 20.04.2021 17:11
التركي يارديمجي يفوز بعضوية مجلس إدارة يويفا مجدداً

فاز نائب رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم ثروت يارديمجي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا"، للمرة الثانية على التوالي.

جاء ذلك بنتيجة الانتخابات التي شهدتها مدينة مونترو السويسرية، الثلاثاء، خلال المؤتمر الاعتيادي الـ45 لـ "يويفا".

وتم انتخاب يارديمجي لعضوية مجلس الإدارة مجددا، بحصوله على 47 صوتا في الانتخابات، ليستمر في منصبه الحالي 4 سنوات أخرى.

وشارك في مؤتمر الاتحاد الأوروبي للكرة من الجانب التركي، فضلا عن يارديمجي، كل من رئيس اتحاد اللعبة نهاد أوزدمير، وعضو مجلس إدارة الاتحاد حميد ألطن طوب، والأمين العام له قدير كارداش.

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