دوري الأبطال: "ويفا" يؤكد إقامة النهائي في إسطنبول رغم إغلاق البلاد

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا) الجمعة أن نهائي مسابقة دوري الأبطال المقرر في 29 أيار/مايو، سيُقام في اسطنبول رغم موجة تفش جديدة لفيروس كورونا في تركيا ما أدى الى إغلاق ثالث للبلاد.

وأصر "ويفا" على أن المباراة النهائية ستبقى في المدينة التركية بعد ادعاءات من راديو مونتي كارلو "أر أم سي" بأن النهائي سيُنقل الى فرنسا، في وقت تحدثت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن توجه لنقل مكان المباراة.

وقال الاتحاد القاري لوكالة فرانس برس إن هناك تطمينات من السلطات التركية بأن الإغلاق الذي بدأ الخميس ومن المقرر أن يستمر حتى 17 أيار/مايو "لن يكون له أي تأثير على المباراة" التي ستقام على ملعب أتاتورك الأولمبي بحضور "عدد محدود من المتفرجين".

وأضاف أنه "سيواصل العمل عن كثب مع الاتحاد التركي لكرة القدم والسلطات المحلية والوطنية لتنظيم المباراة بأمان".

وشهدت تركيا ارتفاع عدد الوفيات يومياً جراء فيروس كورونا الى حوالي 350، وهو أعلى من عدد موجتي التفشي العام الماضي.

وكان من المقرر إقامة نهائي العام الماضي على ملعب أتاتورك، لكن الوباء أجبر الاتحاد الأوروبي على إكمال المسابقة في فقاعة لشبونة اعتباراً من الدور ربع النهائي، وذلك من أجل انقاذ الموسم الذي توقف لأشهر طويلة منذ آذار/مارس بسبب تفشي "كوفيد-19".