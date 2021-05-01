بشكطاش يدك شباك هاطاي سبور بسباعية ويمضي قدماً نحو اللقب

ضرب بشكطاش بقوة وهزم ضيفه هاطاي سبور بسبعة أهداف نظيفة، السبت، ضمن الجولة 39 من منافسات الدوري التركي الممتاز "سوبر ليغ".

في الشوط الأول لعب بشكطاش بطريقة هجومية بامتياز تمكن خلاله من تسجيل 5 أهداف، افتتحها النيجيري باباجيد أكينتولا مهاجم هاطاي سبور بكرة خاطئة غالط بها حارس مرمى فريقه بعد دقيقتين فقط من البداية.

وأحرز الكندي سايل لارين الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 11 و14، ثم أضاف الكاميروني جورج نكودو الهدف الرابع والمدافع رضوان يلماز الخامس عند الدقيقتين 38 و44.

وتواصل المد الهجومي لأصحاب الأرض مع انطلاق الشوط الثاني، حيث عاد لارين لزيارة شباك الحارس المغربي منير الكجوي في الدقيقتين 55 و65.

بهذا الفوز العريض عزز بشكطاش موقعه في صدارة الترتيب بـ 81 نقطة وبات بحاجة لفوز وحيد، مع تعثر منافسه فنربهتشه، ليتوج رسميا بلقب الدوري.

بالمقابل تجرع هاطاي سبور مرارة الهزيمة الـ 12 هذا الموسم، وتجمد رصيده عند 57 نقطة في المركز السادس.