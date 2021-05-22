أتليتكو مدريد يحسم لقب الدوري الإسباني

تُوج فريق أتليتكو مدريد بلقب الدوري الإسباني، للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعد صيام عن البطولة لنحو 7 سنوات، منذ آخر فوز له باللقب في 2014.

وتمكن أتليكو مدريد من حسم اللقب بفوزه 2-1 على بلد الوليد يوم السبت.

سجل لويس سواريز هدف الفوز لأتلتيكو محطما آمال ريال مدريد في الفوز باللقب، في سباق ظل الفائز بالدوري مثار تكهنات حتى حسمت صافرة حكم المباراة الجولة الأخيرة في الدوري.

بالانتصار على بلد الوليد رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 86 نقطة، كما رفع ريال مدريد رصيده إلى 84 نقطة بالفوز على فياريال 2-1 ليحتل وصافة الدوري.

وحطم أتلتيكو هيمنة برشلونة وريال مدريد على الدوري الإسباني خلال السنوات السبع الماضية.