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نجوم كرة القدم الأتراك يحتفلون بفوز فريقهم الفرنسي بلقب الدوري

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 24.05.2021 10:31
نادي ليل يفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه DHA نادي ليل يفوز بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه (DHA)

عبر نجوم كرة القدم الأتراك براق يلماز ويوسف يازجي وذكي جليك، المحترفون في صفوف نادي ليل الفرنسي، عن سعادتهم بفوز فريقهم بلقب الدوري الفرنسي للمرة الرابعة في تاريخه.

جاء ذلك في رسائل نشروها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يلماز في موقعه على إنستغرام: "سلام لوطني الحبيب"، وأرفق عبارته بصورة له مع العلم التركي.

وعبر تويتر، خاطب يازجي أنصاره في تركيا قائلا: "كنتم معنا في السراء والضراء، هذا الإنجاز الذي حققناه لنا جميعا، لنحتفل معا".

أما ذكي جليك فقال في رسالة عبر تويتر: "لقد حققنا ما كنا نستحقه".

وأمس توّج ليل بلقب الدوري الفرنسي، عقب انتصاره على مضيفه أنجيه بهدفين لواحد، في الجولة 38 والأخيرة من عمر المسابقة.

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