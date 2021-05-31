زيدان: رحلت عن ريال مدريد لعدم حصولي على دعم واحترام النادي

قال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في رسالة مفتوحة للجماهير اليوم الاثنين إنه رحل عن ريال مدريد لأنه لم يشعر أنه يحظى بـ"الدعم أو الاحترام" الذي يستحقه من النادي.

في أول تعليق علني له منذ استقالته الأسبوع الماضي، قال زيدان إن النادي لم يقدر عمله، وألمح إلى تسريب معلومات لوسائل الإعلام من أجل تقويضه.

وقال إنه تمنى أن تتحسن علاقته بالرئيس فلورنتينو بيريز في الأشهر الماضية.

غادر زيدان قبل عام من انتهاء عقده في ثاني ولاية له مع النادي الإسباني.

تولى "زيزو" المهمة في مارس/ آذار عام 2019، وانتهت مع إنهاء مدريد للموسم بدون أي ألقاب للمرة الأولى منذ موسم 2009-2010.

كان وداعًا مختلفًا تمامًا عما كان عليه عندما غادر في المرة الأولى بعد أن قاد مدريد إلى واحدة من أنجح جولاته بين عامي 2016 و2018، عندما فاز النادي بثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.

وقال إن النادي يحتاج إلى شخص جديد في القيادة لمواصلة الفوز.

وأضاف في رسالة مطولة نشرتها صحيفة (آس) الرياضية الإسبانية "الأمور مختلفة الآن. سأغادر لأنني أشعر أن النادي لم يعد يمنحني الثقة التي أحتاجها، فهو لا يقدم لي الدعم لبناء شيء ما على المدى المتوسط أو البعيد."

وقال زيدان، 48 عاما والذي فاز بتسعة ألقاب في أول فترة له مع ريال مدريد ولقبين في الثانية، إنه كان يستحق المزيد من التقدير من النادي.

وذكر أنه كان "يجب احترام ما حققناه معا. أعرف كرة القدم، وأعرف مطالب ناد مثل ريال مدريد. أعلم أنه عندما لا تفوز، عليك أن تغادر. لكن هذه المرة تم نسيان شيء مهم للغاية، كل ما قمت ببنائه بشكل يومي تم نسيانه، وما ساهمت به في العلاقة مع اللاعبين، ومع 150 شخصًا يعملون في النادي."

وقال زيدان إنه سيكون دائمًا ممتنًا لبيريز لإحضاره إلى مدريد، والدفاع عنه دائما، لكنه كان يتمنى أن تكون علاقته بالرئيس والنادي مختلفة في الأشهر الأخيرة، مضيفا أنه كان يستحق أن يُعامل بشكل أفضل.