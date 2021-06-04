المنتخب التركي يتغلب على على نظيره المولدوفي بهدفين نظيفين

تغلب المنتخب التركي لكرة القدم، الخميس، على نظيره المولدوفي، بهدفين دون رد في إطار استعداداته لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2020).

وانتهى الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب بينتلر أرينا في مدينة بادربورن الألمانية، بفرص ضائعة لم تترجم إلى أهداف.

ومع انطلاق الشوط الثاني بادر المنتخب التركي بالهجوم على مرمى الخصم، وأدرك الهدف الأول في الدقيقة 58 عبر مهاجمه المخضرم براق يلماز.

وواصل المنتخب التركي أداءه الجيد بعد الهدف الأول، ليترجم المهاجم جنكيز أوندر ذلك إلى هدف ثانٍ في الدقيقة 77.

يذكر أن المنتخب التركي سيخوض غمار البطولة الأوروبي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيطاليا وسويسرا وويلز.

ومن المرتقب أن تنطلق منافسات البطولة، في 11 يونيو، بمباراة تقام بين إيطاليا وتركيا، بعد أن تأجلت البطولة عاما عقب تفشي فيروس كورونا.