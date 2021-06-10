ميسي قد ينهي مسيرته الكروية في إنتر ميامي الأميركي

من المرجح أن ينهي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني مسيرته الكروية مع نادي إنتر ميامي في الولايات المتحدة، كجزء من عقد جديد مدته عشر سنوات بين "البرغوث" والنادي الإسباني، بحسب ما أكد الأربعاء أحد مالكي النادي الأميركي.

ونقلت صحيفة "ميامي هيرالد" عن خورخي ماس قوله "أنا متفائل بأن ميسي سيرتدي ذات يوم قميص ميامي، لأنه سيكمل إرث أفضل لاعب في جيلنا وسيطابق طموح أصحاب إنتر ميامي لبناء فريق من الطراز العالمي".

وأكد أنه مع النجم الإنجليزي السابق الشريك في ملكية النادي ديفيد بيكهام "عملا بجد" على هذا الملف.

وبحسب الصحيفة نفسها، أجرى ماس وبيكهام "مناقشات جادة" مع ميسي حيال هذا المشروع الذي سيتم إدراجه في عقد الأرجنتيني الجديد مع برشلونة.

وبحسب وسائل إعلام إسبانية، فإن عقد ميسي الجديد يربطه لموسمين آخرين مع برشلونة حتى نهاية الدوري في موسم 2022-2023، ثم يقضي موسمين في ميامي قبل أن يعود إلى كاتالونيا لست سنوات ليصبح "سفيراً عالمياً" لبرشلونة.

وينتهي عقد ميسي الحالي مع النادي الكاتالوني في نهاية حزيران/يونيو الحالي، ما عزز من الفرضيات والشائعات حيال مستقبل اللاعب البالغ 33 عاماً.

وكان الأرجنتيني الفائز بجائزة الكرة الذهبية ست مرات، قال في كانون الأول/ديسمبر الماضي إنه يأمل باللعب في الدوري الأميركي يوماً ما.

وأوضح لـ"سيكستا" أنه "لطالما حلمت بأن أكون قادراً على العيش والتمتع في الولايات المتحدة، وتجربة دوري كرة القدم هناك".