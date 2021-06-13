تتويج "سيدات تركيا" ببطولة العالم للألعاب البارالمبية

توجت سيدات تركيا ببطولة العالم لألعاب القوى البارالمبية التي استضافتها مدينة بيد جوسزكس البولندية.

وبحسب بيان الاتحاد الرياضي التركي للألعاب البارالمبية، أحرزت سيدات تركيا في البطولة 5 ذهبيات و4 فضيات و6 برونزيات، ليتصدرن الترتيب العام للفرق المشاركة.

وأشار البيان إلى أن هذا الإنجاز يعد الأول في تاريخ تركيا، وأنه تحقق على يد الرياضيات إسراء بيرق، ومحسنة غزار، وأدانور أكين، وميهريبان كوكماز وإدا يلدريم وفاطمة دامله ألطن.

وانتهت فعاليات البطولة الأحد، وتصل بعثة الفريق التركي للبطولة ظهر الإثنين لمدينة إسطنبول.