رونالدو يدخل التاريخ ويقود بلاده للفوز على المجر

استهلت البرتغال، حاملة لقب أمم أوروبا، حملة الدفاع عن لقبها بفوزٍ مستحق حققته على حساب نظيرتها المجر، بثلاثة أهداف دون رد، الثلاثاء، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة بودابست، ضمن منافسات المجموعة السادسة من البطولة.

وفرضت البرتغال سيطرتها خلال معظم أوقات المباراة، لكنها اصطدمت بفريق قوي منظم دفاعيا، الأمر الذي صعب من مهمة رفاق كريستيانو رونالدو في الوصول إلى الشباك.

وانتظر البرتغاليون إلى غاية الدقيقة 84 حتى تمكنوا من رؤية منتخب بلادهم يهز الشباك بهدف أحرزه المدافع روبين جورير.

واستطاع النجم كريستيانو رونالدو أن يضاعف النتيجة بهدف ثان من ركلة جزاء احتسبها الحكم عند الدقيقة 87، لينهار الدفاع المجري من بعدها وتستقبل شباكه هدفا ثالثا في الدقيقة 2+90، حمل توقيع الهداف الأول للمنتخب البرتغالي.

وبتسجيله لهدفين، أصبح رونالدو الهداف التاريخي لبطولة أمم أوروبا بـ 11 هدفا، بعدما فض الشراكة مع الفرنسي ميشيل بلاتيني (9 أهداف).

وبات رونالدو (106 أهداف) بحاجة لثلاث أهداف فقط لمعادلة رقم الإيراني علي دائي صاحب أكبر عدد من الأهداف على المستوى الدولي (109 أهداف).

وتصدرت البرتغال بهذا الانتصار الترتيب برصيد ثلاث نقاط، في مجموعة "الموت" التي تضم أيضا منتخبا فرنسا وألمانيا، اللذان سيلتقيان في وقت لاحق في ثاني المباريات.