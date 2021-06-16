تركيا تخسر أمام ويلز وتعقد حسابات التأهل للدور الثاني

تكبد منتخب تركيا خسارته الثانية في أمم أوروبا "يورو 2020" بعدما سقط أمام نظيره الويلزي بهدفين دون رد، الأربعاء، على ملعب "باكو الأولمبي" في أذربيجان، ضمن منافسات المجموعة الأولى من البطولة.

وسط حضور للرئيس رجب طيب أردوغان، لعب منتخب تركيا شوط أول تنافسي تبادل خلاله الفرص مع خصمه الويلزي الذي بادر بالتهديد لكن كرة آرون رامزي تصدى لها الحارس أورجان تشاكير ببراعة.

وجاء رد الأتراك سريعا بكرة سددها القائد بوراك يلماز قبل أن يحولها الدفاع الويلزي إلى ضربة ركنية، عاد بعدها رامزي ليُضيع فرصة التقدم بغرابة شديدة.

ومع مرور النصف ساعة الأولى، آلت الأفضلية للمنتخب الويلزي وسط تراجع ذهني وبدني ملحوظ لعناصر منتخب تركيا خصوصا في خط الوسط، ما جعل الخصم الطرف الأخطر، في عديد من المناسبات، تخللتها محاولة من جنغيز أوندر تصدى لها الحارس.

وقبل دخول اللاعبين استراحة ما بين الشوطين بثلاث دقائق، نجح رامزي في إعطاء منتخب بلاده الأسبقية بعدما استقبل كرة من زميله غاريث بيل، داخل منطقة جزاء تركيا، ثم واجه الحارس ووضع الكرة عن يمينه في المرمى.

الشوط الثاني دخله الأتراك بضغط هجومي كبير كاد أن يُعدل به النتيجة لولا أن المخضرم يلماز أهدر الفرصة وسدد فوق القائم من على بعد أمتار قليلة من المرمى الويلزي.

الاندفاع التركي استغله عناصر ويلز بكرات مرتدة أثمرت عن ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد عرقلة تعرض لها غاريث بيل على خط منطقة الجزاء، نفذها اللاعب نفسه وأطاح بها خارج الخشبات الثلاث، رافضا تعزيز تقدم منتخب بلاده بهدف ثان عند الدقيقة 61.

واستمر لاعبو تركيا في أسلوبهم الهجومي وتمكنوا من خلق فرص عديدة أخطرها رأسية المدافع مريح دميرال التي أبعدها الحارس الويلزي بصعوبة إلى ركلة زاوية في الدقيقة 86.

وعرفت الدقائق الأخيرة توترا بالأجواء بعد اعتداء أحد لاعبي ويلز على بوراك يلماز في لقطة انتهت بنيل اللاعبين للبطاقة الصفراء.

ومع حلول الدقيقة الخامسة من الوقت البديل، أمن كونور روبيرتس فوز ويلز بهدف ثان تسبب به غاريث بيل، قبل أن يُطلق الحكم صافرة النهاية بخسارة ثانية لمنتخب تركيا، جعلت حظوظه بالتأهل للدور الثاني غاية في الصعوبة.

وتصدرت ويلز ترتيب المجموعة الأولى مؤقتا برصيد أربع نقاط، قبل اللقاء الثاني الذي سيجمع إيطاليا صاحبة المركز الثاني بثلاث نقاط مع سويسرا الثالثة التي تمتلك نقطة وحيدة.