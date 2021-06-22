التركي تشالهان أوغلو ينضم رسمياً إلى إنتر ميلان

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، الثلاثاء، ضم اللاعب الدولي التركي هاكان تشالهان أوغلو إلى صفوفه في صفقة انتقال حر.

وقال النادي في بيان عبر حسابه على "تويتر": "إنتر يُكمل التوقيع مع هاكان تشالهان أوغلو بصفقة انتقال مجاني من ايه سي ميلان".

ولم يفصح الإنتر عن تفاصيل العقد الذي أبرمه مع هاكان، في وقت تحدثت تقارير صحفية إيطالية أن اللاعب وقع مع بطل الدوري لأربع مواسم بمرتب سنوي قدره 5 ملايين يورو.

وانتقل هاكان إلى ميلان صيف 2017 قادما من بايرليفركوزن الألماني في صفقة بلغت قيمتها المادية قرابة 23 مليون يورو، وقد سجّل بقميص "الروسونيري" 32 هدفا، وقدّم 48 تمريرة حاسمة خلال 172 مباراة في جميع البطولات.