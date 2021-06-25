الاتحاد الأوروبي يخصص 3 مليارات يورو إضافية للسوريين في تركيا حتى 2024

أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، أنه سيخصص 3 مليارات يورو لدعم السوريين في تركيا حتى 2024.

جاء ذلك على لسان رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة البلجيكية بروكسل، مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، ورئيس الوزراء البرتغالي رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا.

وذكرت فون دير لاين أن قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي ناقشت العلاقات مع تركيا وأوضاع اللاجئين السوريين.

وقالت "لقد أوضحنا أننا سنواصل دعم تركيا التي تستضيف ملايين اللاجئين السوريين، وشركاء آخرين في المنطقة مثل الأردن ولبنان".

وأوضحت أن القسم الأكبر من عبء (اللاجئين) يقع على عاتق المنطقة، ومن المصلحة المشتركة لأوروبا حماية اللاجئين ودعم المضيفين لهم، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي قدّم وسيواصل تقديم مساعداته في هذا الإطار.

وأضافت "نخطط لتخصيص 3 مليارات يورو إضافية حتى 2024 لدعم اللاجئين في تركيا"، مشددة أن هذا المال سيخصص بالكامل من ميزانية الاتحاد الأوروبي وسيستخدم في الدعم الاجتماعي والاقتصادي للاجئين.

وأوضحت أن هذا الدعم لا يندرج ضمن بند المساعدات العاجلة، لأن السوريين يعيشون في هذه المنطقة منذ سنوات وهم بحاجة إلى منظور للسنوات القادمة.

كما أكدت فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي سيدعم تركيا في موضوع إدارة الهجرة على حدودها الشرقية، معلنة كذلك توفير المفوضية الأوروبية 2.2 مليار يورو للسوريين في الأردن ولبنان حتى 2024.

وأكدت أن قادة الاتحاد الأوروبي يدعمون هذه الحزمة، مبينة أن المفوضية الأوروبية ستعد لطرح المقترح القانوني الرسمي في هذا الإطار.

ويبلغ عدد اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان 1.5 مليونا تقريبا، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في حين يقدر عددهم في الأردن بمليون و390 ألفا، وفي تركيا بـ 3.6 ملايين.

وتحتضن العاصمة البلجيكية، قمة زعماء دول الاتحاد الأوروبي، يومي الخميس والجمعة.