فورمولا 1.. إسطنبول تستضيف جولة تركيا مطلع أكتوبر

تستضيف مدينة إسطنبول، جائزة تركيا الكبرى من بطولة الفورمولا 1، للموسم 2021، في الفترة بين 1-3 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقررت إدارة البطولة في بيان، الجمعة، الموعد الجديد، بعد إلغاء جولة 11-13 يونيو/حزيران الجاري، بسبب قيود السفر في إطار تدابير الحد من كورونا.

وأوضحت أنه سيتم إقامة المرحلة الـ16 من البطولة في تركيا، وتحديدا في حلبة "إنتر سيتي بارك" بولاية إسطنبول، بدلا من سنغافورة.

وأعرب الرئيس التنفيذي لسباق فورمولا 1، ستيفانو دومينيكالي، في البيان، عن بالغ سعادته جراء تنظيم الجولة في تركيا مجددا.

وقال دومينيكالي: "أتمنى أن نشاهد سباقا استثنائيا مرة أخرى في هذه الحلبة التي تعتبر من أفضل الحلبات حول العالم"، متقدما بالشكر لإدارة حلبة إسطنبول جراء جهودهم الحثيثة في سبيل استضافة السباق.

وبعد انقطاع لمدة 9 أعوام، استضافت إسطنبول جائزة تركيا الكبرى من بطولة الفورمولا 1، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، حيث تمكن البريطاني لويس هاميلتون من حسم السباق لصالحه، ليتوج بذلك بطلا للعالم للمرة السابعة في تاريخه.