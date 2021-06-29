إنجلترا في ربع نهائي "يورو 2020" بعد تغلبها على ألمانيا

لحقت إنجلترا بركب المتأهلين للدور ربع نهائي من نهائيات أمم أوروبا "يورو 2020" عقب تغلبها على ألمانيا بهدفين نظيفين، الثلاثاء، على ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن، ضمن دور الـ 16 من البطولة.

واستهل الألمان المباراة بمحاولات هجومية على أمل تسجيل هدف مبكر يُربك حسابات الخصم ويمنحهم الأفضلية مع الدقائق الأولى، الأمر الذي قابله الإنجليز بهدوء كبير في سعي منهم لامتصاص الانطلاقة القوية لمنتخب "المانشافت".

وانتظرت الجماهير الإنجليزية مرور ربع ساعة من عمر اللقاء لكي تُشاهد أول فرصة حقيقية من قبل عناصر منتخبهم، حين سدد رحيم ستيرلينغ كرة قوية تصدى لها الحارس مانويل نوير ببراعة.

وتبادل الطرفان السيطرة على مجريات الشوط الأول، حيث أهدر تيمو فيرنر فرصة التقدم حين انفرد من كرة قدمها له مواطنه كاي هافيرتز، بعد أن تألق جوردان بيغفورد الذي كان حاضرا وأبعد الخطر عن مرماه.

وكاد المهاجم الإنجليزي هاري كين أن يخطف الأسبقية لمنتخب بلاده قبل الاستراحة بلحظات قليلة لكنه لم يُحسن التعامل بالكرة أمام المرمى الألماني ليُسيطر التعادل السلبي على نتيجة الفترة الأولى.

الشوط الثاني بدأه الألمان كسابقه، غير أن الإنجليز هم من كانوا السباقين لزيارة الشباك، عندما نجح ستيرلينغ في تسجيل أول أهداف المباراة عند الدقيقة 75 من جملة تمريرات جميلة أنهاها المهاجم الدولي في شباك نوير.

وحاول منتخب ألمانيا تدارك الموقف في ما تبقى من دقائق واستطاع هافيرتز أن يصنع أكثر من فرصة لزملائه في الخط الأمامي، قبل أن يحسم كين الفوز لإنجلترا في الدقيقة 85، مستثمرا تمريرة حاسمة من جاك غريليتش، صوبها بدقة في المرمى الألماني.

وتلاقي إنجلترا في الربع نهائي مع المتأهل عن مواجهة السويد وأوكرانيا في 3 تموز/يوليو المقبل.