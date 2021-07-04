إلازيغ التركية تستضيف بطولة الدرون بين متنافسين من ولايات مختلفة

شهدت ولاية إلازيغ، جنوب شرقي تركيا، اختتام الجولة الأولى من بطولة الدرون التي أقيمت في إطار مهرجان "تكنوفيست 2021" لتكنولوجيا الطيران والفضاء.

البطولة التي ترعاها وكالة الأناضول إعلاميا، تنافس فيها 32 رياضيا قدموا من مختلف المناطق التركية.

الجولة الأولى من البطولة والتي استمرت ليومين، شهدت منافسات عبر طائرات درون ذات قدرات عالية في السرعة والمناورة، ويتحكم بها أصحابها عن بعد.

وتنافس الرياضيون في البطولة على شكل مجموعات مكونة من 4 أشخاص، حاولوا اجتياز بعض العقبات في إطار البطولة.

وحصل الفائزون بالمراكز الأولى، على جوائز من قبل الجهة المنظمة للبطولة.

وتستضيف إسطنبول مهرجان "تكنوفيست 2021" في الفترة بين 21-26 سبتمبر/ أيلول القادم، حيث يعد وسيلة مهمة لاكتشاف مواهب الشباب المشاركين لعرض ابتكاراتهم التكنولوجية.