مارسيليا يتعاقد رسمياُ مع التركي جنكيز أوندر

أعلن "أولمبيك مارسيليا" الفرنسي، الأحد، انضمام اللاعب التركي "جنكيز أوندر" للنادي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي ، أنه تم الاتفاق مع ممثل نادي روما الإيطالي على انضمام التركي أوندر (23 عاما) وتم التوقيع على العقد بعد الفحوصات الطبية.

ولفت إلى أن أوندر الذي قضى ثلاثة مواسم مع نادي روما، انتقل الموسم الماضي على سبيل الإعارة إلى نادي "ليستر سيتي" الإنجليزي لكرة القدم.

وأشاد مارسيليا بمهارات أوندر، مشيرا إلى أنه سيرتدي القميص رقم 17 في فريقه الجديد، وأنه سيقدم مساهمة كبيرة للنادي.

يذكر أن أوندر انتقل من باشاك شهير إلى روما الإيطالي عام 2017، مقابل 14 مليونا و250 ألف يورو.