"درين توبارلاك".. أول تركي يحرز ذهبية العالم في سباحة الزعانف

أحرز السباح التركي "درين توبارلاك"، بطولة العالم في سباق 1500 متر للسباحة بالزعانف للكبار، الجارية في روسيا، ليصبح أول تركي يحصد اللقب العالمي في هذه الرياضة.

وأوضح الاتحاد الرياضي التركي للرياضات تحت المائية، الثلاثاء، أن توبارلاك فاز بالبطولة التي تستضيفها مدينة تومسك الروسية، مسجلا زمنا قدره 12.38.27.

وأضاف أن توبارلاك دخل التاريخ لكونه أول تركي يحصد اللقب العالمي في السباحة بالزعانف للكبار.

وكان السباح التركي فاز بالميداليتين الذهبية والفضية في بطولة أوروبا للسباحة بالزعانف للكبار في اليونان عام 2019، والميدالية الفضية في بطولة أوروبا للغوص الحر بمدينة إسطنبول في نفس العام.