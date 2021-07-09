أدرنة تستضيف الدورة 660 من منافسات مصارعة الزيت التاريخية

انطلقت اليوم الجمعة بطولة مصارعة الزيت في ولاية أدرنة شمالي غربي تركيا، وهي منافسات النسخة الـ 660 من الرياضة التقليدية التاريخية.

ويشارك في بطولة العام الحالي التي تستمر 3 أيام، 2160 مصارعا، في فئات مختلفة.

يذكر أن رياضة مصارعة الزيت الشعبية المشهورة في تركيا تقام مسابقاتها بشكل دوري في قضاء "قرق بنار"، وسميت بهذا الاسم لأن المصارعين يدهنون أجسامهم بزيت الزيتون خلال المنافسات.

ومصارعة الزيت من الرياضات القديمة في القضاء الذي كانت تنتشر فيه القصور الصيفية للسلاطين العثمانيين، وما تزال تلك الرياضة قائمة حتى اليوم.