تركيا تحصد ذهبيتين وفضيتين في بطولة أوروبا للسباحة للشباب

حصدت تركيا، ذهبيتين وفضيتين في اليوم الأخير من منافسات بطولة أوروبا للسباحة للشباب، المقامة بالعاصمة الإيطالية روما.

وبحسب بيان اتحاد السباحة التركي، الأحد، نجحت السبّاحة مروة طونجال في تحقيق ذهبية سباق 400 متر سباحة حرة للسيدات بعد قطعها المسافة في 4 دقائق و6 ثوان و25 جزءا من الثانية.

وفي سباق 800 متر حرة للرجال، أحرز التركي يغيت أصلان ميدالية ذهبية، بعد قطعه المسافة في 7 دقائق و51 ثانية و21 جزءا من الثانية.

كما حصد السباح بركا صقا الميدالية الفضية في سباق 200 متر سباحة ظهر رجال، بعد قطعه المسافة في دقيقة و59 ثانية وجزأين من الثانية.

أما الفضية الثانية، كانت من نصيب مرت كلاووز في سباق 800 متر حرة للرجال.

وانطلقت منافسات البطولة في 6 يوليو/تموز الجاري وتنتهي الأحد.