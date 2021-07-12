تركيا تحصد 15 ميدالية في بطولة أوروبا للسباحة للشباب

بلغت حصيلة بعثة المنتخب التركي للسباحة 15 ميدالية في بطولة أوروبا للشباب التي اختتمت فعالياتها الأحد.

وحصد السباحون الأتراك 7 ذهبيات و5 فضيات و3 برونزيات محتلين المركز الثاني على مستوى القارة.

وكانت الذهبيات من نصيب باتوهان فيليز (400 متر حرة) وبركا صقا (200 متر متنوعة) ومرت كلاووز (1500 متر حرة) و3 ذهبيات للسباحة مروة طونجال (800 متر حرة، 1500 حرة و400 متر حرة) ويغيت أصلان (800 متر حرة).

وانطلقت منافسات البطولة في 6 يوليو/تموز الجاري، وحل المنتخب التركي ثانيا في الترتيب العام بعد روسيا التي أحرزت 11 ذهبية و9 فضيات و6 برونزيات، فيما حلت بولندا ثالثا بـ 5 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات.