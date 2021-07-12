فرحة اليورو 2020 تنسي الإيطاليين ثقل جائحة كورونا

أمضى الإيطاليون ليلتهم يحتفلون بفوزهم بلقب بطولة أوروبا لكرة القدم وقد ملأت أصوات السيارات والألعاب النارية والمشجعون المبتهجون روما، حيث نزل آلاف الأشخاص إلى الشوارع، بعد فوزهم على إنجلترا بركلات الترجيح الأحد، لتحصل على أول لقب كبير لكرة القدم منذ كأس العالم 2006.

فابريزيو غاليانو (29 عاما) من نابولي الذي كان يشاهد المباراة على شاشة كبيرة وسط روما قال: "لقد خرجنا من فترة صعبة استمرت عاما ونصف العام.. فترة تركتنا منهكين مثل دول أخرى في العالم.. هذا يعني الكثير. الرياضة من الأشياء التي توحدنا، من بين كل الأشياء التي تفرقنا....الشعور بهذه السعادة التي فقدناها يتجاوز الرياضة ".

ويرى العديد من الإيطاليين البطولة الأوروبية نقطة إعادة إطلاق لبلد قضى معظم الأشهر الـ 16 الماضية في مراحل مختلفة من الإغلاق.



كانت إيطاليا أول دولة خارج آسيا تتعرض لوباء كوفيد-19 وعانت بشدة، لا سيما في ربيع عام 2020 عندما اكتظت المستشفيات في شمال إيطاليا بالمرضى، وارتفع عدد الوفيات.

فقد سجلت إيطاليا أكثر من 127 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

في هذا السياق، قالت ميشيلا سولفانيلي (30 عاما)، من نابولي "لقد كان عامًا معقدًا للجميع ولكن بشكل خاص بالنسبة لنا الذين كنا من أوائل البلدان التي تعرضت لضربة كورونا.. هذه إشارة لبداية جديدة".

ورفعت معظم القيود المفروضة لاحتواء الفيروس منذ الربيع، وتجاهل جمهور إيطاليا إلى حد كبير تلك القيود وظلوا في شوارع العاصمة وهم يهتفون "نحن أبطال أوروبا".