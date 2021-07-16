إسطنبول تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الجمعة، إقامة نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2023 على ملعب "أتاتورك" في مدينة إسطنبول.

وقال الحساب الرسمي "لليويفا" على تويتر: "بعد نقل نهائي 2021 من إسطنبول إلى بورتو، ستنظم إسطنبول النهائي في عام 2023".

كما قرر "يويفا" منح مدينة إسطنبول شرف استضافة أحداث قرعة دور المجموعات للمسابقات القارية في الموسمين القادمين.

وذكر "يويفا" في تغريدة منفصلة: "انطلاقة موسم الأندية الأوروبية، الذي يتضمن قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والدوري الأوروبي، ودوري المؤتمرات الأوروبية، ستقام في إسطنبول نهاية آب/أغسطس في كل من موسمي 2021/22 و2022/23".

وكان من المقرر إقامة نهائي دوري الأبطال لموسم 2020 /2021 في إسطنبول، إلا أن تداعيات جائحة فيروس كورونا تسببت في نقله إلى مدينة بورتو في البرتغال، حيث فاز تشيلسي الإنجليزي على جاره مانشستر سيتي بهدفٍ دون مقابل وظفر باللقب.

جدير بالذكر أن نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2022 ستقام في مدينة سان بطرسبرغ الروسية.