ألعاب قوى: التركي آقتشام يحرز ذهبية 400 متر ببطولة أوروبا

أحرز التركي بركه آقتشام ذهبية مسابقة 400 متر حواجز، في بطولة أوروبا لألعاب القوى تحت 20 عاما التي تستضيفها إستونيا.

وبحسب بيان اتحاد ألعاب القوى التركي، الأحد، حل آقتشام في المركز الأول بتوقيت 50.70 ثانية وفي المركز الثاني السويدي أوسكار أدلوند بـ51.51 ثانية ثم الكرواتي دومينيك سكوريانتش بـ51.78 ثانية.

ورفعت تركيا رصيدها في البطولة إلى ذهبيتين وفضية وبرونزية.

وتستضيف العاصمة الإستونية تالين البطولة التي انطلقت في 15 يوليو/تموز وتنتهي في وقت لاحق الأحد، بمشاركة رياضيين من 48 دولة أوروبية بينهم 27 رياضيا من تركيا.