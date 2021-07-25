أردوغان يهنئ سيدات تركيا بفوزهن على الصين بالكرة الطائرة

هنأ الرئيس رجب طيب أردوغان، الأحد، سيدات تركيا للكرة الطائرة، بفوزهن على سيدات الصين بنتيجة 3 - 0، في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وأجرى أردوغان مكالمة هاتفية مع قائدة المنتخب "إدا أردم دوندار" هنأ خلالها جميع اللاعبات على فوزهن المستحق على سيدات الصين حاملات اللقب.

وقال أردوغان "تأثرنا كثيرا، شاهدت المباراة من الشوط الأول، أبلغِ تحياتي لجميع اللاعبات، سأتابع مباراتكن مع إيطاليا أيضا يوم الثلاثاء".

وفي وقت سابق الأحد، بدأ منتخب تركيا لكرة الطائرة للسيدات، مشوراه في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بالفوز على نظيره الصيني حامل اللقب بثلاث مجموعات مقابل صفر.

وسيواجه المنتخب التركي نظيره الإيطالي، الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الثانية.