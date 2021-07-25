أولمبياد طوكيو.. تركيا تحرز الميدالية الثانية في التايكوندو

أحرزت تركيا، الأحد، ثاني ميدالياتها في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بنيل لاعبتها "خديجة كبرى إلغون" برونزية التايكوندو في وزن 57 كيلوغراما.

وتأهلت إلغون (28 عاما) إلى ربع نهائي منافسات السيدات لوزن 57 كلغ، بتغلبها على منافستها من كوستاريكا، نيشي لي ليندو ألفاريز بنتيجة 16-5.

وخسرت أمام الأمريكية أناستازيا زولوتيتش في مباراة ربع النهائي سيدات لوزن 57 كلغ بـتيجة 17-9، لتتأهل في جولة الإعادة، إلى مباراة الميدالية البرونزية بعد تغلبها على المغربية ندى لعرج بنتيجة 6-0.

وأحرزت "إلغون" الميدالية البرونزية إثر تغلبها على منافستها الإيرانية "كيميا علي زاده" بنتيجة 8-6.

وبذلك أصبحت خديجة كبرى إلغون ثاني اسم يحقق لتركيا ميدالية برونزية في أولمبياد طوكيو بعد لاعبها "هاكان رتشبر".

وانطلقت في العاصمة اليابانية طوكيو دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في دورتها الـ 32، وبدأت فعاليتها رسميا الجمعة، وتستمر حتى 8 أغسطس/ آب المقبل.