تركيا تحرز أولى ميدالياتها في أولمبياد طوكيو

أحرزت تركيا، الأحد، أولى ميدالياتها في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، بنيل لاعبها "هاكان رتشبر" برونزية وزن 68 كيلوغراما في التايكوندو.

ووصل "هاكان رتشبر" إلى ربع نهائي منافسات مسابقة التايكوندو المقامة بصالة "ماكوهاري ميسي"، إثر تغلبه على منافسه البرازيلي "إديفال بريدجز" في الدور الـ16.

وخسر "رتشبر" في مباراة ربع النهائي أمام منافسه البريطاني برادلي سيندين بنتيجة 39-19.

وعقب تغلبه على منافسه النيوزيلندي "توم بورنس" في جولة الإعادة، تأهل "رتشبر" إلى مباراة الميدالية البرونزية.

وأحرز "رتشبر" الميدالية البرونزية إثر تغلبه على منافسه البوسني "نيدزاد هوسيك" بنتيجة 22 - 13.