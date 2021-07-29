غلاطة سراي التركي يودع دوري أبطال أوروبا مُبكرا

ودع فريق غلاطة سراي رسميا منافسات دوري أبطال أوروبا عقب خسارته مُجددا أمام آيندهوفن الهولندي بهدفين لواحد، الأربعاء، في إياب الدور التمهيدي الثاني من المسابقة القارية.

ودخل الفريق التركي أرض الملعب مُثقلا بنتيجة لقاء الذهاب، والذي خسره بخمسة أهداف لواحد على ملعب "فيليبس آرينا" في هولندا، محاولا فرض أفضليته بالاستحواذ على الكرة لكن دون تشكيل أي فرصة حقيقية أمام مرمى الخصم.

وسارت المباراة في شوطها الأول بنسق لعب منخفض خصوصا من جانب آيندهوفن الذي اعتمد عناصره على الدفاع المتأخر والارتداد نحو مناطق غلاطة سراي في حال استخلاص الكرة.

وأثمر أسلوب لعب آيندهوفن عن هدف أول في المباراة أحرزه المهاجم الإنجليزي نوني ماديوكي في الدقيقة 37 لصالح الفريق الضيف، الأمر الذي صعب من مهمة غالاطة في التعويض وجعله أمام حتمية تسجيل خمس أهداف لمعادلة نتيجة الذهاب واللجوء إلى التمديد.

وبدا غلاطة سراي في الشوط الثاني غير قادر على مجاراة آيندهوفن خاصة وأن الأخير استطاع أن يكسب ثقة أكبر، وحطم آمال منافسه تماما في التعويض، بتسجيله هدفا ثانيا عند الدقيقة 59، من كرة هيأها الألماني ماريو غوتزه لزميله ماركو فان جينكل الذي أسكنها شباك الحارس فرناندو موسليرا.

الدقيقة 74 عرفت طرد المدافع أوليفر بوسكاجالي من جانب آيندهوفن، ما جعل غالاطة سراي يستعيد الأفضلية وينجح في تسجيل هدف مع حلول الدقيقة 84 عبر السنغالي مبايا ديان، الذي حل بدلا من المصري مصطفى محمد عند الدقيقة 46.

وبهذا واصل إيندهوفن طريقه إلى دور المجموعات من المسابقة الأهم على المستوى الأوروبي، بفضل تفوقه بمجموع لقائي الذهاب والإياب (7 - 2)، بانتظار القرعة التي ستحدد خصمه في الدور الثالث.