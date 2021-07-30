التركية سورمنيلي تتأهل لنصف نهائي الملاكمة لوزنها في أولمبياد طوكيو

تأهلت التركية بوسة ناز سورمنيلي، إلى دور نصف نهائي منافسات الملاكمة في وزن 69 كغم سيدات ضمن منافسات أولمبياد طوكيو 2020.

وتغلبت سورمنيلي على منافستها الأوكرانية آنا ليسينكو، في الدور ربع النهائي على حلبة كوكوغيكان.

وتمكنت الرياضية التركية من الحصول على نقاط كاملة من 5 حكام في الجولتين الأولى والثانية أمام منافستها.

وحافظت سورمنيلي البالغة من العمر 23 عامًا على تفوقها في الجولة الأخيرة أيضًا لتتأهل في النهاية إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تتنافس سورمنيلي مع الهندية لوفلينا بورغوهين، في الدور نصف النهائي المزمع في 4 أغسطس/آب القادم.