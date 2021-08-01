تأهل التركية جاقر أوغلو لنصف نهائي الملاكمة في أولمبياد طوكيو

تأهلت التركية بوسة ناز جاقر أوغلو، إلى دور نصف نهائي منافسات الملاكمة في وزن 51 كغم سيدات بأولمبياد طوكيو 2020.

وذكرت وكالة الأناضول أن جاقر أوغلو تغلبت على منافستها التايلاندية جوتاماس جيتبونج، في الدور ربع النهائي على حلبة كوكوغيكان.

وتمكنت اللاعبة التركية من الحصول على نقاط كاملة من 4 حكام في الجولة الأولى، ومن 5 حكام في الجولة الثانية أمام منافستها.

وحافظت جاقر أوغلو البالغة من العمر 25 عامًا على تفوقها في الجولة الأخيرة أيضًا لتتأهل في النهاية إلى الدور نصف النهائي.

ومن المقرر أن تتنافس جاقر أوغلو مع هسياو وين هوانغ من تايبيه في الدور نصف النهائي يوم 4 أغسطس/آب القادم.