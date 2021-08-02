سيدات تركيا يتأهلن لربع نهائي الكرة الطائرة بأولمبياد طوكيو

فاز المنتخب التركي لكرة الطائرة للسيدات، الاثنين، على نظيره الروسي بنتيجة 3 - 2 في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثانية لأولمبياد "طوكيو 2020".

وتغلب المنتخب التركي الذي ضمن التأهل إلى ربع النهائي مسبقا، على المنتخب الروسي الذي يلعب تحت راية "اللجنة الأولمبية الروسية"، بـ 3 أشواط مقابل شوطين.

وبهذا الفوز الذي حضره وزير الشباب والرياضة التركي محمد محرم قصاب أوغلو، احتلت سيدات تركيا المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وسيتحدد الفريق الذي سيلاقيه المنتخب التركي، في ربع النهائي، بعد استكمال بقية المباريات اليوم.