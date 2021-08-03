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مسؤول تركي يشيد بأداء الرياضيين الأتراك في أولمبياد "طوكيو 2020"

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 03.08.2021 13:06
آخر تحديث في 03.08.2021 13:39
مسؤول تركي يشيد بأداء الرياضيين الأتراك في أولمبياد طوكيو 2020

قال رئيس الاتحاد التركي لألعاب القوى فاتح تشينتيمار، الثلاثاء، إن رياضيي بلاده قدموا أداء ناجحاً في أولمبياد "طوكيو 2020".

وأوضح تشينتيمار، في تصريح للأناضول الثلاثاء، أن العداء التركي ياسماني كوبيللو اسكوبار، نجح في التأهل إلى نهائي 400 متر حواجز رجال في منافسات اليوم التاسع من الأولمبياد.

وأشار إلى أن اسكوبار تنافس في سباق ضم 4 متسابقين عالميين، مضيفا "أهنئ ياسماني وأقبله من عينيه".

وفي وقت سابق الثلاثاء، تأهل اسكوبار، إلى نهائي 400 متر حواجز رجال في منافسات اليوم الـ11 من أولمبياد "طوكيو 2020".

ويقام نهائي سباق 400 متر حواجز للرجال الثلاثاء المقبل.

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