التركي شامدان يتأهل لنصف نهائي منافسات الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020

تأهل التركي أراي شامدان، إلى الدور نصف النهائي بمنافسات الكاراتيه في وزن 67 كغ رجال، ليضمن بذلك ميدالية لبلاده بأولمبياد طوكيو 2020.

وذكر مراسل الأناضول، الخميس، أن شامدان تغلب في منافسات دور المجموعات على منافسيه الأذربيجاني فردوسي فارزالييف، والمصري علي الصاوي، والياباني ناوتو ساغو، وخسر أمام الكازاخي دارخان أساديلوف.

وأوضح أن اللاعب التركي تمكن من الحصول على 6 نقاط، ليحل ثانيا في المجموعة الأولى ويتأهل لدور نصف النهائي ويضمن بذلك الحصول على ميدالية في الأولمبياد.

وأشار إلى أن شامدان (24 عاما) سينهي البطولة بحصوله على ميدالية برونزية في حال خسر مباراته القادمة ضمن منافسات دور نصف النهائي.

وستقام المباراة اليوم الساعة 14:15 بتوقيت تركيا (+3 تغ)، حيث سيواجه الأردني عبد الرحمن المصاطفة.