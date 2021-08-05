برشلونة يعلن رحيل  نجمه الأرجنتيني "ليونيل ميسي"

أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بسبب العوائق الاقتصادية المرتبطة بسقف الرواتب الخاص بقوانين رابطة "الليغا".

وقال برشلونة في بيان: "رغم توصل برشلونة وميسي لاتفاق بنية صريحة على توقيع عقد جديد اليوم، إلا أنه لا يمكن إضفاء الطابع الرسمي عليه بسبب العقبات الاقتصادية والهيكلية".

وأضاف: "بالنظر إلى هذا الوضع، لن يستمر ليونيل ميسي في الارتباط ببرشلونة، يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات كل من اللاعب والنادي لا يمكن تحقيقها في النهاية".

واختتم: "يود برشلونة أن يشكر من كل قلبه مساهمة اللاعب في تعزيز المؤسسة، ويتمنى له كل التوفيق في حياته الشخصية والمهنية".

وبهذا تنتهي رحلة ليونيل ميسي رفقة برشلونة التي دامت 21 عاما، قاد خلالها النجم الأرجنتيني النادي إلى تحقيق عديد الإنجازات التاريخية على المستوى المحلي والقاري.

ويمكن لميسي الانتقال إلى أي نادٍ يريده مجانا في الأيام المقبلة بعد انتهاء عقده مع برشلونة نهاية تموز/يونيو الماضي، إذ لم يتوصل الطرفان منذ ذلك الوقت لاتفاق معلن حول تجديد العقد.

وتبدو الوجهة الأقرب للأرجنتيني هي نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ليلعب بجوار زميله السابق نيمار دا سيلفا، ومع كوكبة من النجوم في أوروبا.

ويعتبر مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز أيضا أحد أبرز الأندية المهتمة بخدمات ميسي، وذلك بطلب خاص من مدربه السابق بيب غوارديولا.