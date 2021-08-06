سان جيرمان يبحث التعاقد مع ميسي وبوتشيتينو يتواصل معه

دفع إعلان نادي برشلونة عن رحيل ليونيل ميسي عنه نادي باريس سان جيرمان (بي.إس.جي.) للمسارعة لمحاولة معرفة ما إذا كان بإمكانه التعاقد مع النجم الأرجنتيني والأكثر رواجاً في تاريخ كرة القدم.

أجرى ميسي اتصالا بماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان- أرجنتيني الأصول مثل ميسي- أمس الخميس، حسبما قال شخص مطلع على الموقف لأسوشيتدبرس.

وقال الرجل إن (بي إس جي) باريس سان جيرمان يجري تقييماً للإيرادات المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال التعاقد مع ميسي (البرغوث) مع سداد أجره الضخم والالتزام في الوقت نفسه بالقواعد المالية لكرة القدم.

وبفضل التمويل الذي يحصل عليه باريس سان جيرمان من الصندوق السيادي القطري، يعد النادي الفرنسي واحداً من عدد محدود من الأندية في العالم التي يمكنها تحمل أجر ميسي (34 عاما).

وكان من المقرر أن يتقاضى ميسي نحو سبعين مليون يورو (82 مليون دولار سنويا) بمقتضى تعاقده الجديد مع برشلونة والذي لم يوقع مطلقاً.

وأعلن النادي الإسباني أمس الخميس أنه بالرغم من التوصل لاتفاق مع ميسي حول شروط التعاقد الجديدة، فإن إدارة الدوري الإسباني تدخلت لأن النادي لم يلتزم بقيود الحد الأقصى لأجور اللاعبين.

ويترك ذلك المجال مفتوحا لتغيير الموقف بشأن مغادرة ميسي، في حال تمكن البارسا من إقناع الدوري بالتراجع.

غير أن ديون برشلونة تتجاوز 1.2 مليار يورو (1.4 مليون دولار)، وهي محنة لم تكن جائحة كورونا هي السبب فيها، بل كانت قائمة بسبب سنوات من المشكلات المالية وتفاقمت جراء نقص العوائد لخلو الملاعب من المتفرجين.