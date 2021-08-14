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صلاح يسجل ويساهم في هدفين ليفوز ليفربول بافتتاحية بريمرليغ

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 14.08.2021 23:24
آخر تحديث في 15.08.2021 10:22
صلاح يسجل ويساهم في هدفين ليفوز ليفربول بافتتاحية بريمرليغ

صنع محمد صلاح هدفين وسجل هدفا ثالثاً ليكون اللاعب الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمرليغ) الذي يسجل في المباراة الافتتاحية لفريقه لخمس مواسم متتالية في البريمرليغ، وليقود ليفربول للفوز 3-صفر على نورويتش اليوم السبت.

استطاع ليفربول حسم المباراة بهدف الدولي البرتغالي ديوجو جوتا في الدقيقة 26 من الشوط الأول من تمريرة للدولي المصري صلاح.

وضاعف البديل روبرتو فيرمينو الفارق لليفربول في الدقيقة 65 بهدف من صناعة صلاح أيضا.

واختتم صلاح العرض الرائع للريدز بإضافة الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74، بتسديدة صاروخية سكنت الشباك.

شهدت المباراة الأولى للريدز عودة قلب دفاع الفريق فيرجيل فان ديك إلى التشكيلة الأساسية بعد 10 أشهر من إصابته في الرباط الصليبي.

ويشكل هذا الفوز الخطوة الأولى في سعي الريدز إلى استعادة اللقب من مانشستر سيتي.

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