العداء التركي أكتشام يفوز بذهبية بطولة العالم 400 متر حواجز

فاز العداء التركي بركه أكتشام بذهبية مسابقة 400 حواجز، لفئة الشباب دون 20 عاما ضمن منافسات بطولة العالم لألعاب القوى، بعد إقصاء السويدي أوسكار إدلوند الفائز بالمركز الأول.

وأقصت اللجنة المنظمة للمسابقة المقامة في العاصمة الكينية نيروبي، السويدي إدلوند من المنافسة لمخالفة قواعد اللعبة، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 49.20 ثانية.

وعقب إقصاء العداء السويدي، فاز التركي بركه أكتشام بالميدالية الذهبية بعد أن قطع مسافة السباق بزمن قدره 49.38 ثانية.

وبذلك يكون العداء التركي حطم رقمه الشخصي الذي حققه في منافسات نصف النهائي أمس بزمن قدره 49.73 ثانية.