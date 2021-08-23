فنربهتشه يعبر أنطاليا سبور بثنائية نظيفة

فاز فنربهتشه على ضيفه أنطاليا سبور بهدفين دون رد، الأحد، ضمن الجولة الثانية من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

ولعب الفريقان مباراة كبيرة شهدت العديد من الفرص الضائعة من كلا الطرفين مع أفضلية نسبية لأصحاب الأرض في نسبة الاستحواذ والخطورة أمام مرمى الخصم.

واستحق فنربهتشه حصد النقاط الثلاث كاملة بعد أن نجح في تسجيل أول أهدافه في الدقيقة ما قبل الأخيرة من زمن اللقاء الأصلي عن طريق السلوفيني ميها زايتس، قبل أن يُضيف الإكوادوري إينير فالنسيا هدفا ثانيا في الوقت البديل.

وبات في رصيد فنربهتشه 6 نقاط صعد بها للمركز الثاني بفارق الأهداف عن ألطاي المتصدر، فيما تجمد رصيد عند نقطة واحدة في المركز الرابع عشر.