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التركي أوزتورك يحقق برونزية بالألعاب البارالمبية

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 28.08.2021 11:08
آخر تحديث في 28.08.2021 13:39
التركي أوزتورك يحقق برونزية بالألعاب البارالمبية

حصل اللاعب التركي، علي أوزتورك، السبت، على الميدالية البرونزية في فردي تنس الطاولة رجال (فئة 5)، ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية ـ طوكيو 2020.

وخسر أوزتوك في مباراة نصف النهائي أمام الصيني، نينغنينغ كاو، بنتيجة 0-3، حيث فاز الأخير بثلاث أشواط بنتيجة 11-7، و11-9، و11-9.

واللاعب الصيني هو صاحب الميدالية الذهبية وبطولة العالم في دورة الألعاب البارالمبية - ريو 2016 .

وأضاف علي أوزتورك ، الحائز على ميدالية ذهبية وبرونزية فردية في بطولة أوروبا، وميدالية ذهبية في بطولة العالم، أول ميدالية أولمبية فردية إلى مسيرته الرياضية في دورة الألعاب البارالمبية - طوكيو 2020. وفاز النجم الرياضي التركي بميدالية برونزية في فئة الفرق عام 2016 في ريو.

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