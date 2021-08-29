بيشكطاش يرتقى لصدارة الدوري التركي الممتاز بعد فوز صعب أمام فاتح قرا جمرك

تغلب بيشكطاش على ضيفه فاتح قرا جمرك بهدفٍ دون مقابل، السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات الدوري التركي الممتاز لكرة القدم.

وجاء اللقاء تنافسيا بين الطرفين حيث لعب أصحاب الأرض بضغط هجومي منذ الدقائق الأولى، الأمر الذي أسفر عن تسجيل بيشكطاش لهدفه الوحيد في الدقيقة 30 عبر لاعب الوسط البرازيلي أليكس تيكسييرا.

وحاول فاتح قرا جمرك تعديل النتيجة في مرات عديدة، خصوصا بعد طرد صالح أولكان متوسط ميدان بيشكطاش لنيله البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة 48، وسيطرة الفريق الضيف على مجريات اللعب في أغلب الأوقات.

ورغم النقص العددي في صفوفه إلا أن بيشكطاش استطاع المحافظة على شباكه نظيفة ليُحقق فوزه الثاني ويرتقي لصدارة الترتيب مؤقتا برصيد 7 نقاط.

وبالمقابل تكبد فاتح قرا جمرك هزيمته الأولى وتوقف رصيده عند 4 نقاط يحتل بها المركز العاشر.

وفي مواجهة أخرى جرت بنفس التوقيت، أمطر هاطاي سبور شباك ضيفه ألانيا سبور بخمسة أهداف نظيفة، حملت توقيع كل من، أداما تراوري، سابا لوبسنيدزي، روبن ريبيرو، المغربي أيوب الكعبي، ومحمد كامارا، في الدقائق 4، 18، 42، 60، 90.