دورة الألعاب البارالمبية.. التركية "أوزتورك" تحرز برونزية السباحة ظهر 50 متر

أحرزت اللاعبة التركية سيفيلاي أوزتورك، الاثنين، برونزية السباحة ظهر 50 متر، في فئة السيدات، وذلك ضمن دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020.

جاء ذلك في المنافسات النهائية لدورة الألعاب البارالمبية، المتواصلة في مركز الرياضات المائية بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتمكنت "أوزتورك" البالغة من العمر 17 عاماً، من نيل الميدالية البرونزية عبر قطعها الشوط المحدد في 43.48 ثانية.

وبهذا باتت "أوزتورك" أول سبّاحة تركية تحصل على ميدالية برونزية في دورة الألعاب البارالمبية.

وتابع المنافسات النهائية من البطولة المذكورة، وزير الشباب والرياضة التركي، محمد محرم قصب أوغلو.