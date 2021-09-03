تركيا ترفع رصيدها في الألعاب البارالمبية إلى 38 ميدالية

رفعت تركيا رصيدها من الميداليات في تاريخ الألعاب البارالمبية إلى 38، إثر إحرازها 15 ميدالية في بارالمبياد طوكيو 2020 حتى اليوم الجمعة.

وتوجت سيدات تركيا في اليوم العاشر من البطولة، الجمعة، بالميدالية الذهبية في كرة الهدف، ليحققن الذهبية الثانية للبلاد، بعد إحراز الذهبية الأولى على يد العبد الله أوزتورك في كرة الطاولة.

كما حقق الرياضيون الأتراك 4 ميداليات فضية، إلى جانب 9 ميداليات برونزية، في البطولة المستمرة حتى الآن في العاصمة اليابانية طوكيو.

ووصل رصيد تركيا من الميداليات في تاريخ الألعاب البارالمبية إلى 38 ميدالية بينها 8 ذهبيات، و10 فضيات، و20 برونزية.

ونال الرياضيون الأتراك ميداليتين في كل من بطولتي الألعاب البارالمبية في أثينا 2004، وبكين 2008، و10 ميداليات في لندن 2012، و9 في ريو 2016، و15 في طوكيو 2020.

ومن المخطط اختتام منافسات بارالمبياد طوكيو في 5 سبتمبر/ أيلول الجاري.