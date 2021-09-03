تركيا تستضيف مرحلتين من بطولة العالم للدراجات النارية

تنطلق في ولاية أفيون قره حصار التركية، السبت، سباقات المرحلتين التاسعة والعاشرة من بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"، برعاية من الرئاسة التركية.

وتنظم المسابقة في مركز أفيون لرياضات الدراجات، وهي المرة الثالثة التي تستضيفها المدينة، بحضور رياضي واسع من مختلف دول العالم، حيث يقام بها مهرجان على مدار أيام، ويتوقع استقطاب قرابة مئة ألف زائر، بحسب مسؤولين.

ويشارك في السباق رياضيون من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن 25 فريقا، حيث تجرى المرحلة التاسعة بين 4-5 أيلول/سبتمبر الجاري، والمرحلة العاشرة بين 7-8 من نفس الشهر.

وتتألف بطولة العالم من 19 مرحلة وتجري في 15 دولة، بمشاركة أبرز الشركات المنتجة للدراجات النارية، مثل "هوندا، وياماها، وكاواساكي".

وينتظر بحسب المنظمين أن يتم نقل الحدث الدولي عبر أكثر من خمسين جهة إعلامية في 180 دولة، حيث سيتم تنظيم سباقات بطولة العالم، وبطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للسيدات، وبطولة أوروبا.

ويشارك في المسابقة أكثر من 200 رياضي في مختلف الفئات، من أكثر من 40 دولة.

وتنقل وكالة الأناضول، الحدث العالمي لمختلف دول العالم عبر 12 لغة، حيث ستقوم بمتابعة كافة فعاليات المسابقة الدولية.

وحصلت مدينة أفيون قره حصار على جائزة أفضل بنية تحتية تقنية في سباق 2018، فيما حصلت المدينة على جائزة أفضل مضمار في 2019، ويتوقع أن تحصل على جوائز أخرى في المرحلة الحالية.

ويقام على هامش المسابقة، مهرجان منوع يضم نشاطات فنية ورياضية يبلغ مجموعها أكثر من 40، تتضمن حفلات موسيقية يومية يحييها أشهر الفنانين الأتراك.

وقال نائب رئيس اتحاد الدراجات النارية التركي، محمود نديم آك كوليه، في تصريحات صحفية: "هذه الفعاليات تعتبر الأكبر في أوروبا كمهرجان رياضي وفعاليات عديدة يتوقع أن يزورها أكثر من مئة ألف زائر".

وأضاف: "ستكون 8 أيام مليئة بالأدرينالين والإثارة، حيث أن الزيارات والمشاركات كبيرة، كنا نهدف لمئة ألف زائر ولكن ربما يصل مجموع القادمين والوافدين إلى 150 ألفا".

وتستمر التحضيرات في مضمار السباقات حيث يتم وضع اللمسات النهائية من أجل انطلاقها غدا، فيما تجري بعد ظهر الجمعة، تحضيرات المشاركين والتعرف على المضمار.

وعرضت في ساحة الفعاليات سيارات ودراجات نارية للشركات المشاركة.