تركيا.. انطلاق سباقات بطولة العالم للدراجات "موتوكروس"

انطلقت في ولاية أفيون قرا حصار التركية، السبت، بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"، بما يشمل سباقات مختلفة، مع إجراء الإحماء وسباقات ترتيب الانطلاق.

ومع ساعات الصباح بدأت فعاليات الإحماء تبعتها سباقات لتحديد ترتيب انطلاق سباقين، هما سباق بطولة أوروبا الحرة، وسباق بطولة العالم للسيدات.

وعقب انتهاء سباقات تحديد الانطلاق سيبدأ عند ساعات الظهر أولا سباق بطولة أوروبا المفتوحة للدراجات، ويليها مباشرة سباق بطولة العالم للسيدات.

وتجري السباقات في مركز أفيون لرياضات الدراجات، وهي المرة الثالثة التي تستضيف المدينة فيها السباقات، بحضور رياضي واسع من مختلف دول العالم، حيث يقام مهرجان على مدار أيام السباق، ويتوقع استقطاب قرابة مئة ألف زائر، بحسب مسؤولين.

ويتألف كل سباق من سباقات اليوم من مرحلتين، تمتد كل مرحلة عشر دقائق، على أن تجري المرحلة الثانية بعد ساعتين من إتمام المرحلة الأولى، وتُعلن بناء عليها النتائج.

وتستضيف أفيون المرحلة التاسعة من البطولة بين 4 - 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، والمرحلة العاشرة بين 7-8 من الشهر ذاته، برعاية الرئاسة التركية، وذلك بمشاركة رياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن 25 فريقا.

ويشارك في سباق بطولة أوروبا المفتوحة 15 متسابقا من تركيا ودول أوروبية أخرى، يمثلون عدة فرق، فيما يشارك في بطولة العالم للسيدات 27 متسابقة.

وأمس الجمعة، انطلقت رسميا البطولة عبر حفل افتتاح رسمي، وسط حضور مسؤولي الولاية، والرياضيين المشاركين، فضلا عن مسؤولين أجانب، وحضور جماهيري كبير.

وتتألف بطولة العالم من 19 مرحلة، تجري في 15 دولة، بمشاركة أبرز الشركات المنتجة للدراجات النارية، مثل "هوندا" و"ياماها" و"كاواساكي".

وينتظر، بحسب المنظمين، أن يتم نقل الحدث الدولي عبر أكثر من خمسين جهة إعلامية في 180 دولة، حيث يشمل تنظيم سباقات البطولة، وبطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للسيدات، وبطولة أوروبا.

ويشارك في المسابقة أكثر من 200 رياضي في مختلف الفئات، من أكثر من 40 دولة.