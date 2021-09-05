الإيطالي "كوستا" يحتفل بدخوله موسوعة "غينيس" بعرض جوي في مضيق البوسفور

أجرى الطيار الاستعراضي الإيطالي داريو كوستا، الذي دخل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، الأحد، جولة استعراضية في مضيق البوسفور بمدينة إسطنبول.

واحتفل كوستا بدخوله موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية السبت، باجتيازه 2.26 كيلو مترا في نفقي T1 وT2 في منطقة شتالجا بإسطنبول، في 43.44 ثانية.

وحلق كوستا 3 مرات من فوق وتحت جسر شهداء 15 تموز في مضيق البوسفور أحد أهم المعالم شهرة في إسطنبول الذي يربط بين آسيا وأوروبا.

يشار إلى أن داريو كوستا (41 عاما) هو منافس إيطالي محترف في سباق "ريد بول أير ريس"، وبخبرته وانجازاته في الطيران لأكثر من 20 عاما، حلق أكثر من 5 آلاف ساعة في الجو حتى الآن.