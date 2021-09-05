تركيا تستضيف بطولة العالم الـ420 للإبحار الشراعي عام 2023

أعلن الاتحاد التركي للإبحار الشراعي، عن استضافة بلاده بطولة العالم الـ420 للإبحار الشراعي عام 2023.

وأفاد بيان صادر عن الاتحاد، الأحد، أن البطولة العالمية الـ420 للإبحار الشراعي ستقام في ولاية إزمير (غرب) خلال الفترة 30 يونيو/حزيران- 8 يوليو/ تموز عام 2023.

وأضاف البيان، أن الاتحاد التركي سيستضيف البطولة العالمية في إطار سياساته التي تم تنفيذها منذ فترة، بهدف تحسين المهارات التنظيمية من خلال جذب السباقات الدولية إلى تركيا.

وأشار إلى مساهمة الاتحاد في زيادة مشاركة الرياضيين الأتراك في السباقات الدولية، وتوفير البيئة الملائمة لمسؤولي تنظيم السباقات الدولية.