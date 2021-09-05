تركيا تستعد لمواجهة هولندا ضمن تصفيات قطر 2022

وصل المنتخب التركي الأول لكرة القدم، الأحد، مدينة أمستردام لمواجهة المنتخب الهولندي، ضمن منافسات المجموعة السابعة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

وتقام المباراة المنتظرة بين المنتخبين التركي والهولندي، الثلاثاء القادم، على ملعب "أمستردام أرينا".

وسيجري المنتخب التركي حصة تدريبية غدا الإثنين على أرضية أمستردام أرينا، قبل المواجهة المرتقبة مع هولندا.

ويتصدر المنتخب التركي مجموعته برصيد 11 نقطة تليها هولندا ثانيا بـ 10 نقاط، والنرويج ثالثا بنفس الرصيد، ثم مونتينيغرو رابعا بـ 7 نقاط، ولاتفيا خامسا بـ 4، وأخيرا جبل طارق بدون أي نقطة.