تركيا.. تواصل فعاليات بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"

تتواصل في ولاية أفيون قره حصار التركية، الأحد، فعاليات بطولة العالم للدراجات النارية "موتوكروس"، إذ يجرى سباق بطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للرجال.

ومع ساعات الصباح، بدأت فعاليات الإحماء الحرة للسباقين، تبعتها سباقات الزمن لتحديد ترتيب انطلاق المتنافسين في كلا السباقين، على أن تجرى في ساعات الظهر وبعد الظهر مراحل السباقين.

وتجري السباقات في مركز أفيون لرياضات الدراجات، وهي المرة الثالثة التي تستضيف المدينة فيها السباقات، بحضور رياضي واسع من مختلف دول العالم، حيث يقام مهرجان على مدار أيام السباق، ويتوقع استقطاب قرابة مئة ألف زائر، بحسب مسؤولين.

ويتألف كل سباق من سباقات اليوم من مرحلتين، تمتد كل مرحلة عشر دقائق تقريبا، على أن تجري المرحلة الثانية بعد ساعتين من إتمام المرحلة الأولى، وتُعلن بناء عليها النتائج والنقاط.

وتستضيف أفيون المرحلة الثامنة من البطولة بين 4 - 5 أيلول/ سبتمبر الجاري، والمرحلة التاسعة بين 7-8 من الشهر ذاته، برعاية الرئاسة التركية، وذلك بمشاركة رياضيين من مختلف دول العالم، يتنافسون ضمن 25 فريقا.

ويشارك في سباق بطولة العالم للشباب 25 متسابقا من عدة دول، يمثلون عدة فرق، فيما يشارك في بطولة العالم للرجال 26 متسابقا من عدة دول أيضا.

وأمس السبت، بدأت سباقات البطولة بإجراء سباقي بطولة أوروبا المفتوحة للرجال وتوج بها الإيطالي ديفيد ديبروتلي، كما أجريت بطولة العالم للسيدات وفازت بها المتسابقة النيوزلندية كونتني دونكان من فريق كاواساكي.

وتتألف بطولة العالم من 19 مرحلة، تجري في 15 دولة، بمشاركة أبرز الشركات المنتجة للدراجات النارية، مثل "هوندا" و"ياماها" و"كاواساكي".

وينتظر، بحسب المنظمين، أن يتم نقل الحدث الدولي عبر أكثر من خمسين جهة إعلامية في 180 دولة، حيث يشمل تنظيم سباقات البطولة، وبطولة العالم للشباب، وبطولة العالم للسيدات، وبطولة أوروبا.

ويشارك في المسابقة أكثر من 200 رياضي في مختلف الفئات، من أكثر من 40 دولة، فيما تنقل وكالة الأناضول، الحدث العالمي بكل فعالياته لمختلف دول العالم عبر 13 لغة.